Архангельск, 5 ноября, 2020, 18:34 — ИА Регнум. В Архангельске может появиться яхтенный порт. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, возможность его создания прорабатывает региональное министерство экономического развития.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Парусная яхта

По мнению губернатора региона Александра Цыбульского, проект, направленный на развитие яхтинга, парусного спорта и зимнего виндсерфинга, может быть интересным с точки зрения экономической отдачи.

«Попробуем поработать над тем, чтобы проект смог претендовать на присвоение ему статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации, тогда потенциальный инвестор получит качественный набор льгот, и будет совершенно другая экономическая модель», — отметил Цыбульский.

В настоящее время в Архангельской области зарегистрировано более 15 тысяч маломерных судов, но существующие в регионе стоянки не обладают современным оборудованием и не предлагают клиентам комплекс услуг.