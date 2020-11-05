Волгоград, 5 ноября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Обнаружено тело 10-летней девочки, пропавшей накануне в хуторе Поднижний Клетского района Волгоградской области. По предварительным данным, её смерть носит криминальный характер, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Sledcom.ru Следственный комитет

Поисковые мероприятия завершены около 17:00 (местн.) Школьницу искали свыше 150 сотрудников полиции, а также представители общественности, местной администрации, волонтеры. Были обследованы прилегающие к дому территории, лесные массивы, заброшенные строения. Лицо, причастное к смерти ребёнка, установлено и задержано.

«По результатам комплекса неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получена информация, что к безвестному исчезновению потерпевшей может быть причастен ранее судимый 32-летний знакомый её матери. Под давлением улик и доказательств мужчина признался в совершении особо тяжкого преступления и указал место сокрытия тела ребенка. В ходе следственных действий тело убитой девочки обнаружено в лесополосе в нескольких километрах от места жительства», — уточнили в региональном СУ СК.

Уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» было возбуждено ранее, ещё до момента обнаружения тела школьницы.