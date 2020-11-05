Баку, 5 ноября, 2020, 18:17 — ИА Регнум. Ситуация в зоне боёв в Карабахе демонстрирует доминирование азербайджанской армии, заявил 5 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству EFE.

Facebook.com/wwwmodgovaz Ильхам Алиев

По его словам, ВС Азербайджана успешно ведут бои и продолжают наступление.

«Ситуация на фронте демонстрирует доминирование азербайджанской армии… Азербайджан освободил большую часть своей территории, оккупированной в течение почти 30 лет. И успешное наступление продолжается», — заявил Алиев.

«Сейчас мы находимся в активной фазе освобождения других районов», — добавил азербайджанский президент.

Напомним, официальный Баку засекретил любую информацию о потерях ВС Азербайджана в ходе военной операции в Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армия Азербайджана проводит наступательную операцию. Стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в военных преступлениях.