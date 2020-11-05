Москва, 5 ноября, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Жёсткий карантин пока вводить в Москве не планируется, заявил 5 ноября мэр города Сергей Собянин на телеканале «Россия-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Человек в маске на Тверской улице в Москве

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Отмечая, что коронавирусная эпидемия не спадает, глава российской столицы указал на «жёсткие меры», предпринимаемые за рубежом.

Собянин «Мы пока не предполагаем этого делать. Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть».

Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ ранее призвал сограждан воздержаться от поездок за рубеж — из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.