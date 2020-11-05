Донецк, 5 ноября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Атаку на мирных граждан ДНР осуществили ВСУ, сообщает 5 ноября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

ВСУ 5 ноября обстреляли автобус, перевозивший сотрудников Донецкой фильтровальной станции, следовавший по автотрассе Н-20 в Ясиноватую. Атака велась со стороны города Авдеевка в направлении населённого пункта Каштановое.

Никто из людей не пострадал. Это преступление было зафиксировано патрулём СММ ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 4 ноября ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в ДНР.