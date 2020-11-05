Жители Архангельской области возвращаются из Турции с коронавирусом — штаб
Архангельск, 5 ноября, 2020, 17:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Архангельской области выявлено 369 новых случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
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"Среди новых случаев выявлено восемь завозных: все заболевшие — жители региона, вернувшиеся с отдыха в Турции», — сообщили в штабе.
Основным очагом распространения инфекции остается Архангельск, там за сутки коронавирус обнаружили у 156 человек. Неблагоприятной продолжает оставаться обстановка в Северодвинске (+53 случая) и Котласском районе (+52 случая).
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от COVID-19 скончались 333 человека.