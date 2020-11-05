Архангельск, 5 ноября, 2020, 17:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Архангельской области выявлено 369 новых случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у бассейна в Турции

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

"Среди новых случаев выявлено восемь завозных: все заболевшие — жители региона, вернувшиеся с отдыха в Турции», — сообщили в штабе.

Основным очагом распространения инфекции остается Архангельск, там за сутки коронавирус обнаружили у 156 человек. Неблагоприятной продолжает оставаться обстановка в Северодвинске (+53 случая) и Котласском районе (+52 случая).

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от COVID-19 скончались 333 человека.