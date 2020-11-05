Ростов-на-Дону, 5 ноября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя экспертного состава № 6 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Минтруда России, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, завершено СУ СКР по региону, сообщили 5 ноября в пресс-службе ведомства.

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По версии следствия, обвиняемая в период с 2013 по 2017 год систематически получала взятки от также уже бывшего руководителя бюро №30 ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда РФ. Последний уже осуждён за совершение коррупционных преступлений. Взятки, считают следователи, предназначались за попустительство по службе в интересах экс-руководителя бюро, которое выражалось в непринятии предусмотренных законом мер к контролю, проверке и пресечению незаконной деятельности по выдаче справок об установлении инвалидности без фактического проведения медицинского освидетельствования граждан.

Общая сумма взяток, которые, по версии следствия, получила обвиняемая, оценивается в сумму более 14 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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