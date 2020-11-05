Архангельск, 5 ноября, 2020, 17:22 — ИА Регнум. В Архангельской области число летальных исходов пациентов с COVID-19 увеличилось до 333. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Накануне в областном центре состоялось заседание комиссии по разбору летальных исходов пациентов с COVID-19.

«Анализ 35 пакетов документов показал, что 22 человека скончались от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, еще 13 — от иных заболеваний. Таким образом, в регионе официально подтверждено 333 летальных случая от COVID-19», — сообщили в правительстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, зараженные коронавирусом архангелогородцы нарушают режим самоизоляции.