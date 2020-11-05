Москва, 5 ноября, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Польские вандалы потому позволяют себе осквернять памятники советским солдатам, что власти Польши потворствуют им, сообщила 5 ноября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Флаг Польши

Захарова «Очевидно, что вандалы совершенно не опасаются реакции властей, поскольку виновных в таких кощунственных и подлых действиях традиционно не обнаруживают или не находят в них состава преступления».

Российский дипломат пояснила, что Варшава стремится переписать историю Втором мировой войны. Так что утверждения польских властей об уважении к советским памятникам не стоят ломаного гроша.

Напомним, в Польше в городе Страховице вандалы разбили памятную доску на братской могиле бойцов Красной армии.