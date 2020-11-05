Санкт-Петербург, 5 ноября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге готовится к выпуску сборник «Без срока давности», посвященный преступлениям нацистов против гражданского населения на оккупированной территории в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны.

Елена Молчанова ИА REGNUM Выставка «Без срока давности»

Выход издания в печать предваряет одноименная выставка, которую жители и гости Северной столицы смогут увидеть в фойе здания Архивного комитета (Таврическая ул., д.39), а затем в Санкт-Петербургском государственном университете.

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История оккупации Ленинградской области долгое время оставалась в тени трагедии блокадного Ленинграда и не получала должного освещения в историографии, отметила врио председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга Ирина Гарькуша. Как известно, Ленинград в годы войны не был оккупирован врагом. Однако с июля 1941-го по сентябрь 1944 года были захвачены тысячи сел и деревень Ленинградской области, особенно пострадали нынешние Сланцевский и Лужский районы.

Елена Молчанова ИА REGNUM Выставка «Без срока давности»

Они первыми были захвачены наступавшими в 1941 году немецко-фашистскими захватчиками и освобождены в числе последних в 1944 году. Важной особенностью немецкой оккупационной политики на территории бывшего СССР было то, что в юридическом смысле Германия не считала себя обязанной выполнять в отношении Советского Союза, военнопленных и мирного населения Гаагские конвенции о законах и обычаях сухопутной войны. Крайняя жесткость и военные преступления в отношении мирного населения были возведены в систему и поощрялись на официальном уровне.

Как отметила Гарькуша, документов о преступлениях немцев и их союзников против гражданского населения на оккупированных территориях в городских архивах Петербурга не очень много. Тем не менее, есть несколько важных фондов, которые помогли документально воссоздать ужас тех дней в Ленобласти. К созданию выставки и подготовке сборника документов были привлечены не только сотрудники Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, но и архивов Ленинградской области, а также государственных архивов историко-политических документов и кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга и других структур.

«На выставке представлено немного, порядка 50 документов, большая часть из них будет опубликована в сборнике «Без срока давности», — пояснила Ирина Гарькуша. — На самом деле по силе эмоционального воздействия документов, если их внимательно читать и рассматривать, наверное, и нельзя было сделать выставку более насыщенной. Человеческая психика имеет определённый предел по восприятию такой информации».

Елена Молчанова ИА REGNUM Положение о Чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков

Так, в сборнике и на выставке зрители смогут увидеть уникальную коллекцию документов немецких властей, действовавших на временно оккупированной территории Ленинградской области. Эти обрывочные свидетельства жизни на оккупированной территории вследствие различных обстоятельств не были уничтожены или увезены немцами при отступлении. Из коллекции в проекте использованы немецкие агитационные плакаты, призывающие в том числе уничтожать партизан, оккупационные нормативные акты, образцы документов жителей оккупированной территории.

Начальник управления криминалистики ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Новиков в свою очередь сообщил, что сотрудники ведомства постоянно работают с архивными документами для того чтобы выявить места, где были совершены преступления нацистских захватчиков.

«С учетом специфики Петербурга ряд районов находились в оккупации, но в то время они были на территории Ленинградской области, — пояснил он. — Мы совместно со следственным управлением по Ленинградской области продолжаем работу и расследуем преступления, не имеющие срока давности — геноцид, которые караются пожизненным лишением свободы».

Елена Молчанова ИА REGNUM Извещение и акт

Работать с архивными документами тяжело, не технически, а эмоционально, пояснила в сою очередь директор Ленинградского областного государственного архива в городе Выборге Юлия Крипатова.

«Работа эта проводилась впервые и она была очень важной для того чтобы понять, что такое оккупация. Прошло 75 лет и все говорят, что практически не осталось свидетелей того времени. И только архивные документы, пожелтевшие бумаги, в большинстве своем рукописные, могут сказать, что представлял собой оккупационный режим», — пояснила специалист.

В архиве Ленинградской области основная часть документов из категории «Без срока давности» — документы не высшего звена, а районных, сельских, поселковых комиссий. Они написаны от руки теми людьми, которые были свидетелями трагических событий. Например, там описывается, как под видом борьбы с партизанами оккупанты брали заложников, жгли заживо целыми семьями и деревнями. За годы войны на территории региона (в его современных границах) погибли более 140 тысяч мирных жителей.

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На территории Ленобласти от истязаний и пыток погибло 23 899 человек, подверглись аресту и насилию 16 497 жителей. В Ленобласти было умерщвлено как минимум 3600 евреев, также целыми семьями уничтожилась цыгане. Под предлогом борьбы с партизанами за время оккупации в области было уничтожен более трех тысяч деревень.

«Последствия политики оккупационных властей были просто чудовищными — население Ленинградской области в целом за годы войны уменьшилось примерно в два с половиной раза — с 1258 тысяч до 483 тысяч человек», — отметила Крипатова.

Сборник «Без срока давности» Ленинградской области выйдет в свет после 21 ноября, в планах у регионального архива передать экземпляры в областные библиотеки.