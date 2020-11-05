Киев, 5 ноября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Кроме комментариев главы украинского делегации Леонида Кравчука, о новом плане Украины по урегулированию ситуации в Донбассе пока что «мало что известно».

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом на брифинге сегодня, 5 оября, заявил депутат Рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На первый взгляд, там есть правильные вещи о том, что нужно принимать специальный закон о выборах. Он (Кравчук, — Ред.) не сказал, но думаю в плане есть, что согласно Минским соглашениям его надо согласовывать с представителями Донецка и Луганска. Надо принимать закон об амнистии, надо принимать и утверждать закон об особом статусе на постоянной основе, потому что другого нет», — отметил политик.

Медведчук акцентировал внимание на том, что Леонид Кравчук также говорит о формуле Штайнмайера и о ее имплементации.

«Это тоже надо делать. В формуле расписано, что сначала принимается закон, проводятся выборы, вводится на постоянной основе закон о статусе. После этого начинается процесс установления контроля над границей со стороны Украины, между Украиной и РФ. Порядок и последовательность должны быть в полном соответствии с Минскими соглашениями, другого быть не может», — указал лидер ОПЗЖ.

По словам народного депутата Украины, если этот план отвечает порядку, прописанному в пунктах Минских соглашений, то он имеет право на существование.

«Однако, опять-таки, нужно ознакомиться с его содержанием, чтобы окончательно высказать свою точку зрения по этому поводу», — уточнил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Кравчук внезапно заявил о том, что у Украины появился новый план действий по Донбассу. В рамках этого плана Киев предполагает уже 31 марта 2021 года провести выборы в республиках Донбасса под своими патронатом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подготовленные украинской стороной предложения по урегулированию в Донбассе отличаются от алгоритма минских договорённостей

Ранее лидер ОПЗЖ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать отсутствие политической воли для достижения мира в Донбассе. Медведчук убежден в том, что продвижение к миру невозможно без проведения на Донбассе полноценных выборов, что предусмотрено Минскими соглашениями.