Ярославль, 5 ноября, 2020, 16:55 — ИА Регнум. В Ярославле отменён Международный Волковский фестиваль. Об этом сообщает официальный сайт театра имени Волкова.

Театр Волкова в Ярославле

«Дорогие друзья! С большим сожалением вынуждены сообщить об отмене XXI Международного Волковского фестиваля, который должен был пройти с 15 по 22 ноября. Сложная эпидемиологическая ситуация в мире не позволила гостям фестиваля приехать в Ярославль», — говорится в сообщении на сайте театра.

Все купленные билеты на спектакли фестиваля будут возвращены зрителям. Сам театр по-прежнему работает. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области наблюдается рост суточного числа заболевших, он уже превысил показатели «первой волны». Также растёт число пациентов, госпитализированных с COVID-19 и признаками заболевания.

Власти просят жителей региона соблюдать все возможные меры против распространения эпидемии.