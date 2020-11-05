Ханты-Мансийск, 5 ноября, 2020, 16:54 — ИА Регнум. В Югре признали недействительными заниженные нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в более двух десятков муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с отходами АО «Югра-Экология».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Регоператор через суд доказал незаконность утверждённых нормативов в Сургуте и Нижневартовске, а также в нескольких посёлках Сургутского, Березовского, Белоярского, Советского и Ханты-Мансийского районов — всего более двух десятков муниципальных образований.

АО «Югра-Экология» доказало в суде, что заниженные нормативы были установлены муниципальными властями без проведения необходимых замеров. Плата за услугу «обращение с ТКО» будет рассчитана по новым нормативам с момента вступления в силу судебного решения, сообщает пресс-служба регионального оператора.