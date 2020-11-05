Москва, 5 ноября, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Половина родителей следит за действиями своих детей в интернете, сообщает 5 ноября «Телеспутник».

bruce mars Ребенок за компьютером

Как выяснил холдинг «Ромир», лично следят за действиями своих детей в интернете 48% жителей России, что на 8% больше, чем годом ранее.

Увеличилась и доля родителей, которые лишь время от времени проверяют интернет-поведение детей: с 30% в 2019 г. до 38% в 2020 г.

Число тех, кто регулярно следит за действиями ребёнка в гаджете, сократилось — с 15% в 2019 г. до 10% в 2020 г.

Данные по родителям, которые отслеживают перемещение детей по городу за год не изменились: в 2019—2020 гг. это делал 21%, планировали и планируют начать отслеживать — 34% и не считают нужным это делать — 38%.

Отмечается, что в соцопросе приняли участие полторы тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах населённых пунктов во всех федеральных округах России.