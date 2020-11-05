Лидера криминального мира Киргизии перевели в колонию
Бишкек, 5 ноября, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Из-за плохого состояния здоровья криминальный авторитет Камчыбека Кольбаев, также известный как «вор в законе» по прозвищу «Коля-киргиз» был переведен в исправительную колонию №47. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности Киргизии.
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В ведомстве отмечают, что спецслужбы республики продолжают вести расследование в отношении Кольбаева в рамках досудебного производства по факту создания преступной организации и участия в ней.
Госкомитет нацбезопасности Киргизии обратился к киргизстанцам с призывом «не распространять слухи о якобы скором освобождении Камчыбека Кольбаева».
Отметим, что сотрудники киргизстанских спецслужб задержали криминального авторитета Камчыбека Кольбаева в одном из спортивных клубов столицы Киргизии 22 октября 2020 года.
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