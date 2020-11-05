Воронеж, 5 ноября, 2020, 16:46 — ИА Регнум. В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 303 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 5 ноября. Сутками ранее сообщалось о 304 новых носителях коронавируса, таким образом, впервые за длительный срок число суточных заражений не выросло.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки выписано 1965 пациентов после коронавируса. В статистику смертности включено шесть новых летальных исходов.

Всего в Воронежской области за сутки подтверждено 26 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 24 513 пациентов с диагнозом, подтверждённым тестами, и 4615 — с диагнозом, поставленным по данным КТ. Скончались 498 человек.