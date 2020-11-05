В Костромской области детей начнут выборочно тестировать на коронавирус
Кострома, 5 ноября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. В детских садах и школах Костромской области с согласия родителей будут выборочно тестировать детей на наличие вируса SARS-CoV-2 — сообщает администрация региона.
Исследование необходимо для того, чтобы понять реальный уровень инфицированных детей в образовательных учреждениях. В данный момент картина может быть необъективна, так как большинство ребят переносят инфекцию бессимптомно.
В ближайшее время тесты на наличие SARS-CoV-2 возьмут у 155 детей из 6 групп в детских садах Костромы и Галича. По завершении каникул такая же процедура ждёт школьников, обследовать планируется 250 детей.
В случае, если исследования выявят большое количество инфицированных, часть детей могут перевести во вторую смену или на домашнее обучение.
Напомним, осенние каникулы во всех школах Костромской области завершатся 8 ноября. Их продолжительность определяли отдельно в каждой образовательной организации.