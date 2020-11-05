Кострома, 5 ноября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. В детских садах и школах Костромской области с согласия родителей будут выборочно тестировать детей на наличие вируса SARS-CoV-2 — сообщает администрация региона.

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Исследование необходимо для того, чтобы понять реальный уровень инфицированных детей в образовательных учреждениях. В данный момент картина может быть необъективна, так как большинство ребят переносят инфекцию бессимптомно.

В ближайшее время тесты на наличие SARS-CoV-2 возьмут у 155 детей из 6 групп в детских садах Костромы и Галича. По завершении каникул такая же процедура ждёт школьников, обследовать планируется 250 детей.

«Родители относятся к инициативе с пониманием. По детским садам мы выбирали подготовительные и старшие группы для детей от 5 до 7 лет. Маленьких трогать не будем, потому что для них такая ситуация может стать стрессовой. Также после каникул мы посмотрим ситуацию в школах, образовательные организации отберем из крупных населённых пунктов с наиболее высоким количеством заражённых граждан. В школах обследуем около 200 — 250 детей», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.

В случае, если исследования выявят большое количество инфицированных, часть детей могут перевести во вторую смену или на домашнее обучение.

«У нас есть два варианта. Первый — увод отдельных классов с параллели в другую смену, тогда вторую смену придётся увеличить. Второй вариант — перевод части классов на домашнее обучение с использованием дистанционных технологий. Подчеркну — все решения будут приниматься после того, как мы увидим объективную картину. Роспотребнадзор и департамент здравоохранения проанализируют статистику, и совместно с ними департамент образования примет взвешенное решение, основанное не на эмоциональном порыве, а на фактах», — подытожил Морозов.

Напомним, осенние каникулы во всех школах Костромской области завершатся 8 ноября. Их продолжительность определяли отдельно в каждой образовательной организации.