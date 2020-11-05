Москва, 5 ноября, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Ошибочность части тестирований на наличие коронавирусной инфекции связана с забором проб, а не с качеством самих тестов, сообщил 5 ноября журналистам главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, результат тестирования на COVID-19 оказывается неточным в 30−40% случаев.

Авдеев «Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат».

Он добавил, что выявить наличие вируса SARS-CoV-2 проще на ранней стадии, так что и от стадии заражения, на которой проведено тестирование, тоже результат сильно зависит.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Авдеева, температура выше 37 °C является очень характерным симптомом COVID-19, а потерю обоняния фиксирует половина заболевших.