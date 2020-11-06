Москва, 6 ноября, 2020, 05:53 — ИА Регнум. Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин еще недавно был полон пессимизма и призывал готовиться к тяжелому сценарию коронакризиса. Почему, даже если действительность не подтвердит этого мрачного прогноза, учитывать его все равно необходимо, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

По мнению Кудрина, Минэкономразвития в своих прогнозах излишне оптимистичен и российскую экономику ждет весьма тяжелое испытание под гнетом неоднократных волн коронавируса. При этом точка зрения главы Счетной палаты не смогла переломить благостного настроения МЭР и их единомышленников в Госдуме.

Судя по принятому проекту федерального бюджета, впереди у России рост ВВП уже в следующем году, который сменит спад на 3,9%, случившийся в этом году из-за эпидемии. Как же представляют себе сценарий изменения российского ВВП на ближайшие годы Счетная палата и Институт экономической политики, выпустившие свой, альтернативный прогноз? Читайте статью Галины Смирновой «Кудрин vs Путин и социально-экономический прогноз развития России».