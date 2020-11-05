Подгорица, 5 ноября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Тест патриарха Сербской православной церкви Иринея дал положительный результат на коронавирус. Главу СПЦ госпитализировали в специальную больницу в Белграде.

(сс) George Groutas Собор Св. Саввы в Белграде

В сообщении патриархии говорится, что у Иринея пока нет симптомов.

Также в Черногории коронавирус выявили у возможного преемника недавно умершего от COVID-19 митрополита Амфилохия епископа будимлянско-никшичского Иоанникия.

В воскресенье, 1 ноября патриарх Ириней отслужил литургию и выступил с речью на похоронах митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия в Подгорице.

Как отмечают СМИ, на литургию, отпевание и похороны Амфилохия пришли тысячи граждан, и, несмотря на многочисленные призывы, меры по предотвращению распространения коронавируса не соблюдались. У многих не было масок, и расстояние не соблюдалось.