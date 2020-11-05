Омск, 5 ноября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. По состоянию на 5 ноября в Омской области выявлен 16 801 носитель коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 211 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Серафимо-Алексеевская часовня. Омск

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Выздоровели 11 977 человек. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 109 фамилиями.

Скончались пять пациентов с коронавирусом. За весь период в Омской области умерли 450 человек с диагнозом COVID-19.

Напомним, за сутки 4 ноября в Омской области коронавирус выявили у 205 человек, умерли пять пациентов с COVID-19.