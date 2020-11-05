Красногорск, 5 ноября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. За первые девять месяцев смертность на железнодорожной инфраструктуре Подмосковья снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новиков Сергей Владимирович(SerrNovik) Железная дорога

В Подмосковье чаще всего на железной дороге гибнут мужчины — 175 человек, что составляет более 80% от всех погибших. При этом 37% погибших — пассажиры в возрасте от 35 до 54 лет.

«В этом году на железной дороге произошло 212 случаев травматизма, из них 18 человек — несовершеннолетние, 82 человека были в состоянии опьянения», — сказано в сообщении.

Максимальный спад травматизма и несчастных на железной дороге отмечен на Павелецком, Киевском и Белорусском направлениях. Увеличение числа травмированных произошло на Курском, Октябрьском и Рижском направлениях. Самыми аварийными направлениями железной дороги являются Рязанское, Ярославское и Курское — на этих направлениях в этом году погибло 46, 28 и 24 человека соответственно.