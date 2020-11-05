Челябинск, 5 ноября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Из Челябинска в Магнитогорск вечером 5 ноября отправился скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом сообщает южноуральский миндортранс.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд «Ласточка»

Теперь эти крупнейшие города Челябинской области связаны прямым железнодорожным сообщением. В составе имеются вагоны первого и второго класса. А в пути пассажиры будут находиться примерно 4 часа 20 минут. Остановки будут на станциях в Тамерлане, Троицке и Карталах.

Как сообщало ИА REGNUM, перевозчиком является «Свердловская пригородная компания». Билеты на проезд начали продавать 31 октября.