Москва, 5 ноября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Сегодня, 5 ноября цены на нефть, открывшись снижением примерно на 1,5% к закрытию4 ноября, во второй половине дня показывали неоднозначную динамику, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

«Сегодня к середине дня цена нефти сорта Brent подрастала на 0,07% до $41,20 за баррель, а цена WTI, продолжала идти вниз и теряла в стоимости 0,12%, до $39,14 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывает развитие в мире второй волны пандемии коронавируса и неопределённость с итогами президентских выборов в США.

А тем временем коммерческие запасы нефти в Соединённых Штатах за неделю неожиданно резко упали на 7,99 млн баррелей, хотя рынок ждал их роста на 890 тысяч баррелей.

Если сегодня цена Brent не упадёт ниже $40 за баррель, она сможет дорасти до $41,80−42 за баррель.

Вероятный диапазон цены Brent на сегодня составляет $40,70−42 за баррель», — считает эксперт.

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