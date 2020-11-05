Дело Русского мира за рубежом зависит от его силы в самой России
Москва, 5 ноября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. «Консолидироваться» русская нация может только за счёт внутренней работы, всё остальное — вспомогательное и производное, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 ноября, комментируя высказывания главы Россотрудничества Евгения Примакова.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Флаги России
Как сообщил ранееSputnik, Примаков заявил, что Россотрудничество намерено расширить свою деятельность в странах ближнего зарубежья. Одна из главных задач агентства — укрепить «пояс безопасности и лояльности» на ближних рубежах с Россией, отметил глава Россотрудничества.
«Большинство из того, что прозвучало в выступлении руководителя «Россотрудничества» на конференции «Русские, XXI век…», заслуживает поддержки — в деятельности этой важной организации наметилась свежая, живая струя.
В то же время надо понимать, что «консолидироваться» русская нация может только за счёт внутренней работы, всё остальное — вспомогательное и производное. Или, другими словами, Русского мира за рубежом не будет до тех пор, пока он не вернёт себе силу в самой России.
Обращу внимание только на один оселок эффективности поддержки соотечественников, новую модель которой, как отметил Евгений Примаков, ищет сейчас Россотрудничество. Это организация, казалось бы, не такого уж и сложного дела: предоставления соотечественникам возможности обучать своих детей в российских школах, по российским программам. Сложность тут в том, что дети соотечественников за рубежом, как правило, учатся в местных школах на языках стран своего пребывания. Это понятно, потому что им в этих странах жить и потом — получать высшее образование, работать. В Россию вернутся немногие.
Итак, надо организовать такой процесс, чтобы молодые соотечественники могли учиться дистанционно и в то же время имели возможность живого общения со своими учителями в российских школах хотя бы один-два дня в неделю. Должны быть расширены и возможности учёбы с полной каждодневной нагрузкой — такой, которая существует, скажем, для детей сотрудников российских загранучреждений.
В 1990-е мы создать такое были не в состоянии. Но ведь с тех пор прошло уже 20 лет! А что получается на деле? Образование для соотечественников стало в этом году формально бесплатным, а реально посещать российские школы за рубежом теперь может меньше детей, чем прежде: только полная дистанционка или вариант учёбы каждый день. Нет гибкости — нет результата!
Почему такое происходит? Происходит это в силу безразличия, начётничества, отсутствия у тех людей, которые этим занимаются, русского духа. Такая постановка вопроса — о русском духе — сейчас в нашей стране звучит, скажем так, натянуто. Лет пять-шесть тому назад она звучала гораздо более громко, более естественно. Так вот, пока она не станет естественной, качественной работы по сохранению соотечественников в орбите Русского мира не получится», — отметил Михаил Демурин.