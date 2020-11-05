Москва, 5 ноября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Для того, чтобы добиться победы в Верховном суде, действующему президенту Америки Дональду Трампу придется победить в судах штатов, а это будет непросто. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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"Скорее всего, будет победа Байдена за счет почтовых бюллетеней, и именно это будет всячески оспариваться республиканцами. И исход выборов будут решать суды. Это тоже новое явление, — сказал Кагарлицкий. — Судебная власть приобретает решающее значение. Расчет Трампа на Верховный суд не совсем оправдан, потому что ему придется обосновать перенос дела в Верховный суд, а тот в свою очередь не сможет проигнорировать то, что решат суды штатов. А суды в штатах, скорее всего, будут настроены на то, чтобы поддержать свои избирательные структуры».

При этом, как подчеркнул Кагарлицкий, если Трамп сможет предъявить какое-то количество сфальсифицированных бюллетеней, то ему еще придется доказать, что этих бюллетеней было достаточно, чтобы повлиять на ход выборов.

«Демократы будут заинтересованы в том, чтобы провести трансфер власти, пока идут судебные тяжбы. А Трамп будет заинтересован в том, чтобы под предлогом судебных тяжб не передавать власть, — сказал социолог. — Кому-то придется признать поражение. Но конфликт очень острый, и он будет сопровождаться разного рода столкновениями. Однако для гражданской войны нет готовых условий. Страна расколота, но не разделена. Ни территориально, ни через силовые структуры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что сейчас результаты голосования указывают на то, что глава Белого дома США Дональд Трамп вполне может проиграть кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену, однако нынешний президент, похоже, не собирается сдаваться.