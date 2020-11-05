Подгорица, 5 ноября, 2020, 15:35 — ИА Регнум. В Черногории родителей детей, больных раком, поддерживает ассоциация «Феникс Монтенегро», которая семь с половиной лет назад она была символически зарегистрирована 15 февраля, в Международный день детей, больных раком.

Габриель Метсю. Больной ребенок (фрагмент). Около 1660

Группа родителей, страдающих раком детей, сначала связалась через группу в Facebook, а позже эта группа превратилась в ассоциацию.

«К сожалению, все мы, основатели ассоциации, имели этот ужасный опыт лечения детей, больных раком. Что побудило нас основать ассоциацию, так это тот факт, что пока мы лечились, нам не на кого было положиться, не на кого было спросить, что нас ждет. чтобы дать нам несколько советов, и поддержка кого-то, кто пережил нечто подобное, является самым важным», — сказала одна из основательниц ассоциации Диана Стоянович.

Она также сказала, что в среднем в Черногории около 25 детей заболевают раком каждый год, и что ассоциация всегда рядом с их семьями.