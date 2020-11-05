Москва, 5 ноября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Вся история Советского Союза и современной России связана с рисками потери сбережений. Как показывает статистика, абсолютно каждое поколение людей, выросших в нашей стране, сталкивалось с полной или частичной потерей своих сбережений в результате реформ или «тяжелых времен», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Именно поэтому у российских граждан буквально в крови сидит принцип: «если есть какие-то риски, надо забирать деньги из банка и перекладывать их «под подушку». Наиболее предприимчивые еще и конвертируют рубли в более крепкие валюты.

По сути, ничего в этом плане за последнее время не изменилось. Риски усиления «второй волны» коронавируса, введения карантинных ограничений, сокращения занятости и падения реальных располагаемых доходов заставляют привыкших к бедам людей не надеяться ни на государство, ни на банки (значительная часть из которых тоже государственные: из первой десятки отечественных кредитных учреждений лишь одно является частным).

Сейчас как раз та ситуация, когда уровень неопределенности существенно вырос. И россияне стали активно снимать деньги с банковских депозитов, к тому же переставших приносить доход из-за чрезмерно упавших процентных ставок, и либо перекладываться в иные финансовые инструменты, либо просто хранить деньги в наличной форме.

Но если первый вариант предполагает какие-то базовые знания о финансовых инструментах и фондовом рынке, присутствие опыта работы и определенных навыков, то наличные — самый простой способ минимизировать риски потери своих сбережений. Вот и уходят накопления граждан с банковских счетов «под подушку».

Как сообщало ИА REGNUM, на начало ноября 2020 года объем наличных на руках граждан и в кассах составляет порядка 12,3−12,4 трлн рублей.

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