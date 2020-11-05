Москва, 5 ноября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. За последнее время объем вкладов населения России в банках заметно снизился, а количество наличности, наоборот, увеличилось. При этом часть наличности население попыталось вложить с лета в такие активы как земля, загородные дома и другое недвижимое имущество, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В дополнение к этому, часть средств население перевело в другие валюты (евро, американские доллары) с учетом участившихся колебаний и падения российского рубля на рынке.

Причин такому поведению населения несколько. Во-первых, это общее недоверие ко всей экономической ситуации в стране и мире.

Поэтому наличные денежные средства выглядят куда более безопасно, чем деньги на счету в банке, который завтра может заморозить средства на счетах и как говорится, «всем все простить».

В истории России такая ситуация была ни один раз, поэтому население уже старается в большей степени опираться на свои силы.

Во-вторых, не стоит забывать об изменении налогового бремени на вклады населения России в банках, что привело к снятию большей части средств до вступления закона в силу», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более 12 трлн рублей — такова сумма наличных, скопившихся по состоянию на 1 октября на руках у граждан РФ и в кассах предприятий.

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