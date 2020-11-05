Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 ноября, 2020, 14:52 — ИА Регнум. В Ярославской области в деревне Охотино земельные участки, на которых расположена дача художника Константина Коровина, могут быть исключены из земель населенных пунктов и стать землями сельхозназначения. Это произойдёт в случае принятия нового Генерального плана Переславля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница музея в Facebook Музей «Дача Константина Коровина»

Сейчас дача Коровина является музеем, это выявленный объект культурного наследия. Жители деревни опасаются, что исключение участков из земель поселений может привести к требованию снести все строения. Жители деревни Охотино обратились в администрацию Переславля и в прокуратуру.

Под исключение из земель населенных пунктов в новом Генеральном плане попали десятки участков в деревне Охотино, а также в деревне Плечево. Тревогу забили жители деревни Охотино, которые узнали об изменении границ населенного пункта на публичных слушаниях по проекту Генплана в конце сентября. Жителям Охотина уже известно о том, что в соседней деревне Плечево идут суды по спорным территориям, включенным в границы особо охраняемой природной территории. Там владельцы участков получают предписания на снос всех строений. На слушаниях представители администрации не смогли пояснить запроектированное уменьшение территории деревни.

«При проведении общественных слушаний нам не смогли дать ответ, в чем уникальность земельных участков деревни Охотино и что требует их исключения из границ населенного пункта и включения в ООПТ, «— написали жители деревни в письме, адресованном главе Переславля Валерию Астраханцеву.

Исключаемые участки находятся в границах деревни уже многие десятилетия. В том числе это и дача Константина Коровина, построенная в начале XX века.

Конечно, снести дачу великого художника невозможно — она как объект культурного наследия охраняется государством. Однако изменение статуса земли может повлиять на судьбу памятника. Неизвестно, сможет ли законно работать музей на земле сельхозназначения.

Коллективное письмо жителей деревни Охотино о несогласии с изменениями границ населенного пункта было направлено в администрацию городского округа 2 октября 2020 года. Ответ пока не поступил.