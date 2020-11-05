Уфа, 5 ноября, 2020, 15:20 — ИА Регнум. Ветеринарный контроль усилен в Башкирии из-за напряженной обстановки по гриппу птиц в соседних регионах. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба администрации Иглинского района республики.

Франциско Гойя. Мёртвые птицы. 1810-1812

По сообщению пресс-службы ведомства, на границе с Башкирией в Татарии и Челябинской области зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Из-за этого в Салаватском районе был усилен ветеринарный контроль. Несмотря на то, что в Башкирии случаев заражения пока нет, мониторинг продажи мяса был усилен.

Отмечается, что есть реальная угроза заноса этого опасного заболевания на территорию республики. В связи с этим, рекомендуется отказаться от свободного выгула птиц и содержать их пока только во дворе. Кроме этого, нужно постоянно чистить и дезинфицировать помещения, в которых содержится птица.