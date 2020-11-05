Москва, 5 ноября, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Грядущая зима в России будет холоднее в сравнении с предшествующей, однако температура воздуха при этом ожидается около или выше климатической нормы. Об этом 5 ноября сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Иван Горюшкин-Сорокопудов. Солнце — на лето, зима — на мороз. 1910

«Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но по отношению к норме она ожидается выше или около нормы», — заявил он.

При этом синоптик отметил, что с большей степенью вероятности стоит ожидать, что нынешняя зима не будет такой аномально теплой, какой она была в предыдущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 9 ноября в ночное время в столице России ожидаются заморозки.