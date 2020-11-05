Вашингтон, 5 ноября, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Быстрые радиовсплески — редкий космический феномен, известный ученым с 2007 года, — впервые зарегистрирован в галактике Млечный путь, сообщает 5 ноября Sky News.

L.Calçada ESO Магнетар в представлении художника

Вспышка была зафиксирована 27 апреля сразу двумя космическими телескопами. Источником сильного рентгеновского и гамма-излучения стало массивное космическое тело, находящееся на другом конце нашей галактики. На следующий день астрономы перенаправили наземные телескопы к месту происхождения космического явления, которое получило наименование FRB 200 428.

Благодаря «соседству» Земли и источником вспышки, удалось установить, что наиболее вероятным виновником этого явления стал магнетар — особенно плотная нейтронная звезда, находящаяся на расстоянии 30 тыс. световых лет.

«Ответа на вопрос о том, что именно могло вызвать эти огромные выбросы энергии, которые мы до сих пор наблюдали, исходящие с другого конца вселенной, не было», — подчеркнул профессор Киёси Масуи, доцент физики Массачусетского технологического института.

«Это первый раз, когда нам удалось связать один из этих экзотических быстрых радиовсплесков с конкретным астрофизическим объектом», — добавил он.

Однако, даже если теория астрономов окажется верна, и быстрые радиовсплекс действительно возникла из магнетара, все еще неясно, как сильно намагниченные нейтронные звезды могут одновременно производить всплески энергии и электромагнитных излучений.