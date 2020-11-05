Санкт-Петербург, 5 ноября, 2020, 14:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за ожесточенной драки двух пенсионерок на 40 минут останавливалось трамвайное движение в Купчино. В результате одна из участниц конфликта оказалась в больнице с травмами. На место ЧП по тревоге прибыли бойцы Росгвардии и полицейские. Об этом 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в ГУП «Горэлектротранс».

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Конфликт между двумя пожилыми петербурженками произошел днем 5 ноября на углу улиц Бухарестской и Димитрова в вагоне трамвая. В какой-то момент между женщинами завязалась драка, в ходе которой 82-летняя пассажирка выпала из двери трамвая на остановку.

Для остановки конфликта пришлось привлекать сотрудников Росгвардии. Кроме того, из-за потасовки возникла задержка движения трамваев по линии на 40 минут.

«Женщина с травмами средней степени тяжести госпитализирована», — уточнил ИА REGNUM источник в медицинских кругах.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, установлено, что в трамвае маршрута №25 произошел конфликт между двумя женщинами, в результате которого одна из них вытолкнула другую из дверей транспортного средства.

«Водитель нажал кнопку тревоги. Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл к месту происшествия. Пострадавшую женщину сотрудники Росгвардии передали медицинским работникам скорой помощи, вторую — прибывшему участковому уполномоченному полиции для выяснения обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении Главка Росгвардии.

По предварительным данным, конфликт между пенсионерками произошел на бытовой почве.