Москва, 5 ноября, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Зима 2020−2021 годов в России ожидается тёплой. Об этом 5 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Дети с санями

По его словам, температура будет на уровне или выше показателей средних климатических значений.

«Прогнозы на долгие сроки имеют вероятностную подоплеку. Прогнозируется, что зима не будет холодной. В пределах нормы или выше нормы», — сказал Вильфанд.