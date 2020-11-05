Санкт-Петербург, 5 ноября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Из-за штормового ветра, порывы которого могут достигать 25 м/с, ГУ МЧС России по Петербургу приняло решение задействовать Комплекс защитных сооружений (КЗС) от наводнений в Финском заливе. В связи с этим судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно останавливается.

ИА REGNUM Затворы судопропускного сооружения С-1 на дамбе в Петербурге

Как сообщили в дирекции КЗС, пиковые значения подъема воды ожидаются между 20:00 и 21:00 в четверг, 5 ноября.

«Согласно разработанному плану, затворы защитных сооружений начнут движение на закрытие в 15:30 мск», — уточнили в КЗС.

Предыдущий раз затворы на петербургской дамбе закрывали 13 сентября 2020 года, тогда ветер достигал 24 м/с.

По прогнозу «Северо-Западного УГМС», 5 ноября в Санкт-Петербурге начиная с 16:00 — 19:00 часов, ожидается усиление западного, северо-западного ветра скоростью до 25 м/с.