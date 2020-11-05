Екатеринбург, 5 ноября, 2020, 13:57 — ИА Регнум. Городская дума Екатеринбурга обсудит возможный отказ от идеи строительства ледового города в центре города. Об этом сообщил местным СМИ спикер представительного органа Игорь Володин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ледовый городок в Екатеринбурге

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Председатель думы уточнил, что пока нет никакого сценария по отмене городка, как и по переносу новогодней ёлки, нет. «Все эти возможности пока находятся в стадии обсуждения», — сказал Володин.

Депутаты предлагают вкладываться в строительство городка предпринимателям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурга усомнились, что бизнесмены потянут финансирование ледового городка.