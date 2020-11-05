Киев, 5 ноября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Нынешняя ситуация на Украине выглядит позорно и для президента Зеленского, и для противостоящих ему сил, и дляграждан страны, но исправить это сейчас невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 ноября, комментируя высказывания депутата Верховной рады Ильи Кивы.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как сообщалось ранее, Кива заявил, чтоВладимирЗеленский, являясь гарантом Конституции, «готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам» (лидерам стран Запада. — Прим. ИА REGNUM), а потому стоит рассмотреть «один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону».

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« Украина вошла в очередной глубокий политический кризис. Зеленский, как считают там многие, «вытирает ноги о Конституцию» — так расценивается его предложение о прекращении полномочий судей Конституционного суда. Конституционный суд, в свою очередь, руководствуясь явно политическими соображениями, встал на путь препятствования борьбе с коррупцией на Украине. То, что такая борьба стимулируется не волей самих украинцев, а подстёгиванием извне, это, конечно, плохо, но что плохого в самой такой борьбе?

Одним словом, нынешняя ситуация на Украине выглядит позорно и для президента Зеленского, и для противостоящих ему сил, и для её жителей. Исправить это сейчас невозможно — Украина не просто находится под внешним управлением, но остаётся на плаву только благодаря этому управлению. Зеленскому, конечно, можно объявить импичмент, однако следующий президент этой страны окажется под тем же или лишь слегка изменённым внешним давлением и управлением.

Альтернативой ему, путем к более самостоятельной политике власти в Киеве является только возврат на путь добрососедства с Россией. Но для этого украинское общество, вся Украина пока не созрели.