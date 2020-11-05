Москва, 5 ноября, 2020, 13:33 — ИА Регнум. В России планируется расширить круг военнослужащих, имеющих право на получение жилья вне очереди. Об этом 5 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

По словам Мишустина, правительство обсудит законопроект, который совершенствует механизм предоставления военнослужащим-контрактникам и их семьям служебного и постоянного жилья.

«Расширяется круг тех, кто имеет право получить жильё вне очереди», — проинформировал премьер-министр.

Такое право получат Герои России, а также контрактники, отслужившие десять и более лет и уволенные по состоянию здоровья.