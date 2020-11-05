Тобольский район, Тюменская область, 5 ноября, 2020, 13:30 — ИА Регнум. В Тобольском районе Тюменской области 13-летний охотник застрелил 12-летнего товарища. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Трагедия произошла 5 ноября 2020 года вблизи деревни Вармахли Тобольского района. Обстоятельства происшествия выясняются.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об оружии и исполнения родителями указанных детей своих обязанностей.