Москва, 5 ноября, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Электронные трудовые книжки смогут включить данные за весь период работы. Об этом 5 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство расширяет возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений. Для этого внесём изменения в закон об индивидуальном учёте в системе пенсионного страхования», — сказал он.

По словам главы правительства, с 2021 года работники смогут внести в трудовые книжки записи, сделанные до 1 января 2020 года. Для этого нужно направить в Пенсионный фонд РФ соответствующее заявление.

В дальнейшем эти сведения можно получить через портал госуслуг, что, по мнению Мишустина, упростит процедуру трудоустройства.