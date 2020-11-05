Ярославль, 5 ноября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В связи с распространением коронавирусной инфекции некоторые музеи городов Золотого кольца переходят на новый режим работы. Об этом сообщается на сайте Союза городов Золотого кольца.

Wikimedia.com Переславский музей-заповедник

Самые строгие ограничения вводятся в Московской и Ивановской областях. В Ярославской области ограничения, наоборот, будут самыми мягкими. Здесь изменяется режим работы только в музеях Углича, Ростова и Переславля-Залесского. На экспозиции единовременно будут принимать не более 10 человек. В Ярославле музеи будут работать в прежнем режиме с соблюдением мер безопасности.

Также продолжат работу в обычном режиме музеи Владимира и Суздаля. При этом в Московской области по постановлению губернатора Андрея Воробьева музеи будут полностью закрыты до 7 ноября, а в Ивановской области посетить экспозиции можно будет только по предварительной записи. В Костроме разделят посетителей закрытых помещений (туда будут пускать только по 10 человек), и экспозиций на открытом воздухе, где одновременно смогут находиться не более 30 посетителей.

Судя по изменениям режимов работы музеев, наибольшее число посетителей может быть в Ярославле, Владимире и Суздале. Туристы, планирующие свои выходные, устремятся в города, где экспозиции работают по обычному расписанию.