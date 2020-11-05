Москва, 5 ноября, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Правительство России работает над созданием нового механизма контроля и надзора. Об этом 5 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство создаёт новый механизм контроля и надзора, который будет внедрён во всё отраслевое регулирование, и сегодня мы обсудим законопроект, направленный на продолжение реформы системы контрольной деятельности», — сказал председатель правительства.

По его словам, для запуска механизма нужно внести поправки в более сотни федеральных законов.

Среди изменений Мишустин назвал переход к дистанционным формам контроля, там где такое удобнее и эффективнее.

«В рамках обновлённого вида контроля во всех сферах деятельности будет обеспечено соблюдение обязательных требований, актуализированных в ходе регуляторной гильотины», — сказал премьер-министр.

По его словам, новое регулирование снизит административную нагрузку на бизнес.