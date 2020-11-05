Москва, 5 ноября, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Российские регионы в целом готовы к зимнему сезону, заявил 5 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

По его словам, такую оценку дают и энергетики, и специалисты по жилищно-коммунальной отрасли.

«Однако ситуация в Забайкальском крае находится на особом контроле. Там сложности в 14 муниципальных районах и городском поселении Первомайское», — сказал премьер-министр.

В регионе, по словам главы правительства, изношены объекты ЖКХ и энергетики, а в ряде компаний сохраняются задолженности за коммунальные услуги. Кроме того, имеется потребность в закупке топлива.