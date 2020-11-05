Москва, 5 ноября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. При всей своей важности защита чувств верующих от оскорбления должна сопровождаться другим важным положением: о недопустимости оскорбления верующими светских традиций государства, в котором они родились или в котором находятся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 ноября, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Библия и Каран

Как сообщалось ранее, в День народного единства на встрече с религиозными лидерами Путин поддержал инициативу муфтия Исмаила Бердиева предложить в Совбезе ООН принять закон о запрете на оскорбления чувств верующих. Президент отметил, что даст Министерству иностранных дел поручение проработать вопрос.

« Идея, которую в ходе беседы с президентом Путиным выдвинул муфтий Бердиев, заслуживает, конечно, продвижения, но при определённой доработке.

Возьмём нашу страну. Здесь законодательное закрепление запрета на оскорбление чувств верующих реально сдерживает преступления такого рода. Напомню, что соответствующая поправка в ст. 148 Уголовного кодекса РФ была принята в 2013 году. Произошло это через год с небольшим после кощунственной выходки панк-группы Pusse Riot в храме Христа Спасителя в Москве. Надо сказать, что и отсутствие такого закона не помешало тогда наказать виновных, хотя и не совсем за то, что они совершили: за хулиганство, а не за оскорбление чувств верующих. Приговор тогда, напомню, не нашёл полной поддержки в российском обществе.

В этой связи соглашусь с Владимиром Путиным, что предложение муфтия следует хорошо продумать. При всей своей важности защита чувств верующих от оскорбления должна сопровождаться другим важным положением: о недопустимости оскорбления верующими светских традиций того государства, в котором они родились, в которое переехали на постоянное жительство или в котором находятся временно. Здесь важно пояснить, что карикатуры на святыни — это, конечно, не традиция, а вот поведение в общественных местах — традиция, её надо соблюдать. Решить проблему, затронутую муфтием Бердиевым, можно, только прочно опираясь на взаимопонимание между верующими и атеистами, чьи интересы и чувства в светском государстве равноценны.

Такое взаимопонимание сегодня присутствует не всегда и не везде; даже в нашей стране оно скорее нечто желаемое, чем действительное. Если же говорить о Западной Европе, то тем более. Поэтому мне было странно услышать, что Владимир Путин «не понимает, кто может быть против такой инициативы». Известный ему президент Франции Макрон, например, будет категорически против — он, как мы знаем, на первое место ставит фетиш так называемой «свободы слова». Вряд ли согласятся на такой закон и те, кто в 2012 году протестовал за рубежом против осуждения участниц оскорбления чувств верующих в храме Христа Спасителя.