Барнаул, 5 ноября, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса в России вновь набирает обороты. В поликлиниках возникли огромные очереди из температурящих больных, стационары и бригады скорой помощи не справляются с наплывом зараженных пациентов. В этих условиях многие регионы стали привлекать на работу студентов медицинских учреждений. Но они почему-то оказываются в разных условиях.

Иван Шилов ИА REGNUM

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К примеру, в Иркутской области и в Забайкалье будущих медиков официально трудоустраивают с выплатой заработной платы, а в Кузбассе и в Алтайском крае — почему-то нет. Для них работа с температурящими больными — «обычная практика». А тех, кто возмущается, еще и укоряют — мол, знали, какую профессию выбирали.

Напомним, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что к работе в медучреждениях привлечена одна тысяча ординаторов: с ними будут заключены трудовые договоры в качестве врачей-стажеров.

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В соседнем Забайкальском крае вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев, побывав сегодня, 5 ноября, в первой в ДФО COVID-клинике (она расположена в Чите), сказал, что для работы в поликлиниках привлекут студентов Читинской государственной медицинской академии: они будут получать зарплату.

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Алтайских студентов-медиков стали привлекать к работе в ковидных госпиталях и поликлиниках еще с сентября 2020 года. Тогда было заявлено, что это входит в программу обучения и является практической частью. Сейчас, судя по сообщению пресс-службы регионального минздрава, туда направлены свыше 300 студентов и более 130 ординаторов.

Некоторых молодых людей не устроило то, что работать они будут в медучреждениях бесплатно. Однако Алтайский государственный университет напомнил, что за практику деньги не получают. Кроме того, в университете добавили, что именно студенты в разгар пандемии являются одними из главных помощников здравоохранению региона.

«Нас сначала перевели на дистант, чтобы снизить риск распространения инфекции. А теперь, когда заболеваемость растет, отправляют на практику в переполненные поликлиники. Но мы ведь не врачи и принимать больных всё равно не сможем», — пояснила студентка свою позицию «Российской газете».

Аналогичная ситуация возникла в соседней Кемеровской области. Как сообщает «Ваш город», в середине октября возмущенные студенты-медики разместили обращение к губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву в его аккаунтах, где, в частности, сказано:

«Мы поступали учиться, а не работать забесплатно, не имея нормального образования. Людям платят за эту работу (…), а мы пушечное мясо?»

В соцсетях же многие стали порицать студентов.

«Вы знали, куда шли», «вы нарушили клятву Гиппократа» — самые безобидные из комментариев.

Вероятно, Министерству здравоохранения РФ следовало бы обнародовать единые правила для студентов медицинских вузов, привлекаемых в стационары и поликлиники. Иначе действительно несправедливо получается.