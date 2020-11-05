Москва, 5 ноября, 2020, 12:36 — ИА Регнум. Главная причина рост наличных средств на руках у населения России — это замедление восстановления экономики на фоне пандемии, что в свою очередь порождает неуверенность в завтрашнем дне со стороны граждан. заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные

«Об этом свидетельствуют постоянно растущие ценовые ожидания населения (они достигли максимума с февраля 2019 года), при том, что оценки экспертов по динамике инфляции остаются в районе 4%.

Не последним фактором предпочтений наших граждан в пользу наличных денег явилась негибкая позиция банков по отношению к вкладчикам: низкие ставки не стимулируют склонность к сбережению.

В результате граждане делают выбор в пользу быстрой мобилизации средств при изменениях на рынке товаров и услуг для населения, а также для закупки иностранной валюты (ввиду ощущения нестабильности рубля).

Играет свою роль и определенное недоверие к банковским институтам: страх перед возможными ограничениями на выдачу денег при дальнейшем развитии кризисных тенденций. В этой ситуации наличные оцениваются как наиболее надежная форма сохранения средств.

Данный процесс носит явно негативный характер: деньги, выведенные из сферы финансовых институтов, не могут быть задействованы в реальной экономике. Это ограничивает потенциал роста ВВП России.

Конечно, наличные у населения — это отложенный спрос. В какой-то момент этот фактор окажет влияние на экономику, но это воздействие носит опосредованный характер и не предполагает быстрого результата.

Вовлечение денежных средств населения в экономический оборот — задача, без решения которой трудно перейти к устойчивому росту.

Для решения этой проблемы необходимы реальные позитивные изменения в экономике, сопровождаемые стабилизацией доходов граждан нашей страны, что погасит растущие инфляционные ожидания.

Также важен возврат банковской системы к своей базовой функции — привлекать и размещать свободные денежные средства», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало октября 2020 года на руках у граждан России находилось свыше 12,1 трлн рублей наличных денег. Рост наличных составил более 28%, что является рекордом по данному показателю.

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