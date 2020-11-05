Киев, 5 ноября, 2020, 12:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский должен «перезагрузить» парламент, если будет «системное недоразумение» с его собственной фракцией.

Perohanych Верховная Рада Украины

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 4 ноября заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Судя по контексту, Арахамия дал понять, что Зеленский должен распустить парламент в случае, если депутаты не поддержат его законопроект об увольнении судей Конституционного суда.

«Мне кажется, это будет вполне понятное поведение… это вполне понятная стратегия», — заявил соратник президента.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский сам заявил о возможности роспуска парламента нынешнего созыва, когда призывал депутатов поддержать его законопроект о роспуске Конституционного суда. Пока что данный законопроект не поддержал даже профильный комитет рады, где большинство имеет «Слуга народа». По мнению большинства экспертов, Зеленский в этом случае блефует, поскольку в случае проведения внеочередных выборов результат президентской партии будет значительно ниже, чем на выборах 2019 г.