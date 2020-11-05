Санкт-Петербург, 5 ноября, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Жителей и гостей Северной столицы предупредили об усилении ветра к вечеру 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Финский залив

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 ноября в Санкт-Петербурге начиная с 16:00 — 19:00 часов, ожидается усиление западного, северо-западного ветра скоростью до 25 м/с.

Отметим, из-за ухудшения погодной ситуации дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) планирует частично закрыть дамбу в Финском заливе, защищающую Петербург от наводнений.

Спасатели просят горожан быть предельно осторожными.