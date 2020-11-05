Ташлинский район, Оренбургская область, 5 ноября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. В Ташле Оренбургской области 5 ноября райсовет депутатов избрал главу Ташлинского района. Муниципальное образование по-прежнему будет возглавлять Владимир Сусликов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Tl.orb.ru Глава Ташлинского района Владимир Сусликов

На заседании присутствовали 17 из 19 депутатов (двое отсутствовали по причине болезни). Конкурсная комиссия предложида депутатскому корпусу две кандидатуры: действующего главы Владимира Сусликова и управляющего делами администрации Ташлинского района Валерия Корниенко. Депутаты единогласно отдали голоса Сусликову.

Стоит отметить, Владимир Сусликов возглавляет Ташлинский район с 2004 года. Напомним, 13 сентября 2020 года в Ташлинском районе завершились выборы депутатов. На 19 депутатских мандатов в Совет депутатов Ташлинского района пятого созыва претендовали 34 кандидата. Явка на выборах составила 42%.